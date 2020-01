Savez Krajišnika – čuvari tradicije

Od 1995. godine Krajišnici pristigli nakon ratnih dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije nastoje da u Vojvodini održe svoje običaje, tradiciju i kulturu.

Organizovani su u 15 zavičajnih udruženja ujedinjenih u Savez Krajišnika.

“Pa smo svi napravili matična udruženja. Kao što ima na primer udruženje Glamočko kolo, udruženje Manjača, udruženje Srpski kraj, udruženje Donji Vakufljani. Sve je to bukvalno bilo znači lokalno i da kažemo mjesni organizovano. Međutim, onda uviđamo potrebu da se malo ukrupnimo regionalno. Tako da ovo uduženje Krajišnika zahvata pretežno uduženja iz Bosanske krajine ili kako mi kažemo danas Banjalučke”, iz Saveza Krajiških udruženja.

Zavičajnih udruženja Srba sa prostora BiH ima širom Vojvodine i ona su, prema rečima predsednice Saveza Krajišnika, otvorena za saradnju sa svim udruženjima slične problemske orijentacije i ciljeva.

“Pratimo sve što se tiče srpstva preko Drine, ali i ovde. Organizujemo se i svojim radom doprinosimo sredini življenja, Novom Sadu i okolini. Kultura i folklor, to je suština opstanka i bića i iz toga proističe sve ostalo. Znači, pod plaštom kulture zavičajnih organizacija, zavičajnih večeri, druženja, vezivanja međusobno ljudi solidarišemo se, tražimo načine i mogućnosti saradnje sa institucijama. To kanališemo i rešavmo, konkretno obnavljamo svetinje po našim zavičajima, pod broj jedan. Zatim, vraćamo život na one prostore. Pretežno se vratila starija populacija da počine u svojim matičnim grobljima”, kazala je Srdić.

Srdić navodi da se vraćaju se i mladi koji su se odlučili na takava potez kako bi obnovili porodična ognjišta. Ona je dodala i to da Savez baštini dve bitne manifestacije koje tradicionalno obeležava, a to su Svečana akademija povodom Dana i krsne slave Republike Srpske, kao i Dan sećanja na poginule u otadžbinskom ratu.

“Našom inicijativom je otvorena Kancelarija koja radi pri Fondu za izbegla i raseljena lica ovde u Novom Sadu gde pružamo informacije o upisu imovine u Bosni i Hercegovini što je jedan poseban projekat nov. Naime, tu se radi o tome da se sređuju zemljišne knjige. To je projekat koji finansira Svetska banka. Ukratko ću objasniti u nekoliko rečenica o čemu se radi. Svaka opština tamo raspisuje javni poziv da ljudi koji su vlasnici nekretnina upišu svoju imovinu u nekom datom roku. Tako da je vrlo bitno da u tom datom roku upišu svoju imovinu, odnosno u te nove zemljišne knjige da kasnije, i tada je to besplatno, ako se upišu u tom roku. A kasnije bi to bio mnogo komplikovan proces”, kazao je Slaviša Rujević, predsednik Udruženja Srpski krajevi.

Savez je, kako kažu, poznat i po organizovanju brojnih humanitarnih akcija poput dodele paketića deci za Novu godinu i tome slično.