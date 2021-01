Savez invalida bez svojih prostorija?

Savez za sport i rekreaciju invalida grada Novog Sada osnovan je 1965. godine i trenutno imaju 1.000 članova i okupljaju 13 organizacija.

Oni su danas, na sednici Saveza sa osobe sa invaliditetom, prezentovali svoje discipline, takmičenja i uspehe. Ističu da se osobe sa invaliditetom bave raznim sportovima i rekreativnim aktivnostima.

Godina za nama je donela mnoštvo problema svim sportistima pa tako i osobama sa invaliditetom. Savez, kako kaže Bojan Medić, predsednik Saveza za sport i rekreaciju invalida, nema problema sa gradom, već je, ističe on, jedan od problema bazen na SPENS-u koji ne radi.

Međutim, kako navodi Medić, najveći problem je trenutno objekat u kojem Savez treba da boravi. Objekat u Zmaj Jovinoj 3 je, navodi Medić, zvanično njihov, a on dodaje da je prikupio sve ugovore i račune koji potvrđuju da je Savez taj objekat kupio 70-ih godina prošlog veka. Međutim, on navodi i da tada procedura nije odrađena na adkevatan način i taj objekat do danas nije legalizovan, a Savez danas boravi u iznajmljenim prostorijima u ulici Branisalava Berića.

Savez za osobe sa invaliditetom se povodom slučaja objekta u Zmaj Jovinoj 3 nije oglasio, a u saopštenju sa javnost navode da će u okviru svojih mogućnosti kao i do sada pružiti neophodnu pomoć Savezu.

Medić je pre sednice za našu televiziju izjavio da se nada dobijanju smernica od strane Saveta kako dalje da postupaju kako bi se objekat u Zmaj Jovinoj 3 napokon legalizovao.