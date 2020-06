Saša Obradović trener Crvene Zvezde

VIDEO K9: Saša Obradović, nekadašnji reprezentativac i bivši kapiten crveno-belih danas je i zvanično postao trener košarkaša Crvene zvezde.

OFF: Saša Obradović je na klupi kluba sa Malog Kalemegdana nasledio Dragana Šakotu, a ugovor je potpisao na dve plus jednu sezonu. Obradović je u Zvezdu došao iz Monaka, a od 1987. do 1994. je u tri navrata je nosio dres Crvene zvezde, sa kojom je 93. i 94. godine osvojio titulu šampiona. Obradović ima i zapaženu reprezentativnu karijeru i ukupno šest osvojenih medalja na evropskim, svetskim i olimpijskim turnirima, od čega četiri zlatne. Kao trener je osvajao trofeje u Nemačkoj, Ukrajini i Rusiji, a bio je proglašen za trenera godine u Evrokupu 2018.