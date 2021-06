Saradnja Novog Sada i Petrogradskog rejona

Sporazum o saradnji između Novog Sada i Sankt-Peterburga potpisali su juče u administraciji Petrogradskog okruga u Ruskoj Federaciji gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i šef uprave tog okruga Ivan Aleksandrovič Gromov.

Sporazum je, kako je saopšteno, potpisan u cilju održavanja i jačanja odnosa koji postoje između Ruske Federacije i Republike Srbije, u nastojanju daljeg razvijanja svestrane saradnje zasnovane na ravnopravnosti i kako bi se efikasno doprinelo širenju i jačanju ekonomske i humanitarne saradnje, razvoju naučno-tehničkih i kulturnih veza.

“Od danas je novosadska porodica gradova-prijatelja bogatija za još jednog člana, a to je Petrogradski rejon Sankt-Peterburga što su zaista divne vesti za sve Novosađane. Saradnja započeta 2005. godine, sada je krunisana formalnim potpisivanjem Sporazuma o prijateljstvu. Ono što je možda najlepše u sadržaju tog sporazuma, jeste to što je veliki deo naše buduće saradnje definisan, ne samo u oblasti komunalnih delatnosti, ili privrede, već i kroz kulturnu razmenu naših učenika i studenata, onih koji predstavljaju budućnost i koji će nastaviti da jačaju prijateljstvo između gradova dve zemlje. S nestrpljenjem čekam uzvratnu posetu naših domaćina i radujemo se nastavku širenja mreže prijatelja Novog Sada, jer naš grad to zaslužuje”. rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Potpisivanjem Sporazuma obe strane su se obavezale da će doprinositi širenju i produbljivanju dugoročne saradnje u oblastima komunalnih usluga, urbanizma, kulture, privrede i turizma, kao i u socijalnoj sferi i primeni sistema “Smart City”.

U njemu je precizirano da će u potpunosti biti podstican razvoj odnosa radi intenziviranja direktnih ekonomskih veza i razmene iskustava između organizacija civilnog društva, privrednih subjekata, institucija u sferi nauke, kulture, obrazovanja i zdravstva.

Posebno je naglašeno održavanje zajedničkih foruma, poslovnih susreta, razmena delegacija učenika i nastavnika, kao i razmena iskustava u radu omladinskih organizacija i sprovođenje zajedničkih sportskih manifestacija.