Rođendan Gradske biblioteke

Svečano obeležavanje Dana Gradske biblioteke, 23. septembra, u znaku je dva jubileja – 200 godina od Vukovog Prvog rječnika iz 1818. i 173. godišnjicu od osnivanja Srpske čitaonice novosadske koja je stvorila osnovu za biblioteku kakvu imamo danas.

Gradska biblioteka, kako je istakao, obeležiće i ove godine brojne značajne književne godišnjice, vezane za Miloša Crnjanskog, Desanku Maksimović, Aleksu Šantića i Kostu Trifkovića, a biće uključena i obeležavanje istorijskih datuma vezanih za sam grad.

Biblioteka danas, prema Kojićevim rečima, predstavlja najveću ustanovu kulture kojoj je Novi Sad osnivač.

Svečanu proslavu Dana Geadske biblioteke obeležio je muzički program umetničke škole ,,Isidor Bajić”.

Prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović sa Filozofskskog fakulteta održala je besedu povodom 200-godišnjice Rječnika pod nazivom ,,Vukov rječnik kao istorija srpske kulture”.

“Veoma je lepo što se to poklopilo sa godišnjicom ,,Srpskoga rječnika”. Zašto ,,Rječnika” kao istorija srpske kulture? Pa zato što on to i jeste. Mnogi su govorili o ,,Rječniku” kao knjizi nad knjigama, ali ono što je karakteristično za Vukov ,,Rječnik” jeste da posle 200 godina, sad, danas kad ga uzmete naći ćete u njemu nešto što niko u njemu još nije primetio, to je knjiga koja sadrži jedno vrlo razuđeno iskustvo Vukovo i Vukovih saradnika, najneposrednije svedočanstvo čoveka koji je živeo u tom vremenu, ali i rezultat ozbiljnog rada Vukovog”, rekla je dr Pešikan Ljuštanović.