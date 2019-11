Reporteri bez granica osuđuju napade na N1

Reporteri bez granica u saopštenju su naveli da je N1 jedina velika nezavisna TV stanica u Srbiji i da su njeni novinari poslednjih nedelja izloženi kontinuiranim, sistematskim klevetničkim napadima od strane medija bliskih aktuelnoj vlasti.

Govoriti o toma da država kontroliše ili podržava pojedine medije u Srbiji je protivzakonito, ali zakoni bar kod nas mogu da se tumače na različite načine.

“Kod nas se zakoni tumače tako da, dokle god nešto nije eksplicitno protiv zakona, što nije zabranjeno, to je dozvoljeno. To što ste rekli, kako opozicija? Pa kako u SAD-u, tamo postoje dve partije, i jedna i druga imaju svoje medije. Isto tako i u Francuskoj, u svim državama sveta, u Rusiji koja je oličenje totalitarizma od kad postoji, od carske Rusije, komunističke, Jeljcinove do ove koja postoji danas, i tamo Komunistička partija Rusije koja je neka polu vlast – polu opozicija, u nekom nedefinisanom položaju su, nešto kao SPS kod nas, imaju svoje medije”, kazao je Jovanović.

Pritisci i zastrašivanja na pojedine medijske kuće zabeleženi su i u razvijenim demokratskim zemljama, ali tamo funkcionišu institucije sistema koje su u stanju da sankcionišu takve pojave nezavisno od bilo kakvog stranačkog uticaja. Novinar portala mediagroup.rs komentarisao je odnos vlasti i bivših vlastodržaca prema medijima u Srbiji.

“Dvehiljadite godine je opozicija došla na vlast, DOS, zapravo i preuzela je te državne medije koje je do tada držao SPS. Od toga momenta ne postoji opozicija u pravom smislu reči u Srbiji. Postoji vlast i bivša vlast. I današnja opozicija u srbiji se ponaša kao bivša vlast, odnosno misle da trebaju da imaju dovoljno prostora u medijima koje država kontroliše , ili u privatnim, bilo kojim, jednako koliko i vlast. A zaboravljaju da dok su oni bili vlasnici vlasti, da kažem tako, vlastodršci, dok su oni kontrolisaki medije da su se na isti ili na sličan način ponašali”, ocenio je Jovanović.

U najnovijem saopštenju Reportera bez granica ukazano je i da se situacija sa medijskim slobodama u Srbiji zabrinjavajuće pogoršava, uz podsećanje da je u Svetskom indeksu medijskih sloboda RSF-a za 2019. godinu, koji je objavljen u aprilu, Srbija pala za 14 mesta i da se sada nalazi na 90. od ukupno 180 mesta.