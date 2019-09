Rektorka o zamerkama Vučića: Profesor dužan da bude uz studente i kad se ne slažu

Povodom zamerki predsednika Aleksandra Vučića na ishod blokade Rektorata, rektorka je poručila da je profesor dužan da bude uz studente čak i kad se ne slažu i ne razumeju.

Studenti koji su 12 dana držali u blokadi Rektorat dali su jutros ključeve zgrade rektorki Univerziteta u Beogradu Ivanki Popović, nakon što su juče dobili obećanje da će Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu do 4. novembra dati konačan sud da li je doktorat ministra finansija Siniše Malog plagijat ili ne.

Dodala je da i dalje smatra da blokada nije bila najbolji način da se dođe do rešenja, ali je konstatovala i da je to verovatno do razlike u godinama između nje i studenata.

Na pitanje novinara u emisiji N1 Dan uživo šta će se dogoditi ako odluke ne bude do toga datuma, rektorka je rekla da ne može da zamisli da se Odbor neće držati dogovorenog.

“Kao što se držim reči koje ja dajem, tako da očekujem da i drugi poštuju zadatu reč”, poručila je Popović, koja je podsetila da Univerzitet ranije nije imao odgovarajuću proceduru za slučajeve radova kod kojih se sumnja na plagijat, i da je ovo prvi put da se takav postupak sprovodi.

