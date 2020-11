Reklamacije Toplani onlajn ili telefonski

Iz Novosadske toplane apeluju na svoje korisnike da lično u toplanu dolaze samo u slučajevima izuzetne hitnosti i važnosti kako bi, u svetlu aktuelnog epidemiološkog stanja, neposredni kontakti bili svedeni na najmanju moguću meru.

Poseta Korisničkom centru, kako je saopšteno, moguća je uz obavezno korišćenje zaštitnih maski, merenje telesne temperature na ulazu u prostorije, kao i striktno sprovođenje mera fizičke distance i broja korisnika u prostorijama.



Vrata Korisničkog centra za korisnike su otvorena radnim danima od 7 do 20 i subotom od 7 do 15 časova, dok je za prijem pošte otvoren šalter Pisarnice Preduzeća, radnim danima od 7 do 15 sati, takođe uz sprovođenje preporučenih mera zaštite.



Za sve informacije, kao i prijavu reklamacija na kvalitet usluge, korisnicima su otvoreni brojevi telefona 021 423 712, 420 853 i broj 0800 100 021, svakog dana od 6 do 22 časa.



U slučaju curenja na kućnoj instalaciji, zbog hitnosti intervencije i dostupnosti telefona korisnicima 24 sata, potrebno je pozvati na broj telefona 021 488 11 05, koji je na raspolaganju isključivo za tu vrstu prijave.

Korisnici mogu da se obrate Toplani i putem mejl adrese [email protected].

Iz Toplane je saopšteno i da njihovi radnici u sredu, 18. novembra, počinju očitavanje potrošnje toplotne energije na merilima toplote i na vodomerima za toplu vodu za mesec novembar te apeluju na korisnike, građane da omoguće ovlašćenim osobama pristup mernim instrumentima u toplotnoj podstanici.