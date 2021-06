Regulacija Novog naselja ponovo na uvidu

Povodom obraćanja Grupe građana „Za zeleno Novo Naselje“ Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove poslala je dopis u kojem navodi da je trenutno u postupku izrade Nacrt plana detaljne regulacije Novog Naselja za čiju izradu je Skupština Grada donela Odluku 2017. godine.

Konceptualni okvir plana detaljne regulacije Novog Naselja, kako stoji u dopisu, nalazio se na ranom javnom uvidu od 3. do 17. oktobra 2017. godine, a zatim je, nakon stručne kontrole Komisije za planove, Nacrt plana bio i na javnom uvidu od 24. decembra 2018. do 22. januara 2019. godine, kao i na ponovnom javnom uvidu od 15. do 29. januara ove godine, kada su građani mogli da dostave svoje primedbe, predloge i sugestije.

Komisija za planove poslednji put je Nacrt plana detaljne regulacije Novog Naselja razmatrala 29. aprila, kada je zaključeno da će pojedini segmenti Nacrta plana biti izloženi još jednom na ponovni javni uvid, te će u tom periodu biti omogućeno građanima da ponovo daju primedbe na predmetne segmente Nacrta plana, kako je navedeno u odgovoru Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove.

Komisija za predstavke i predloge građana juče je takođe razmotrila i odgovor JKP „Vodovod i kanalizacija“ na ranije podnetu predstavku, da je u toku izgradnja dva dovodnika vode za Begeč i Sajlovo, a nakon što ti kapitalni radovi budu završeni, pristupiće se rešavanju i izgradnji sekundarne vodovodne mreže u veterničkim ulicama gde je nema, a jedna od njih je i Ulica Pavla Vujisića.

Komisija je juče na adresu Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije uputila i zanimljiv predlog jednog sugrađanina da se stubovi na Varadinskom mostu ofarbaju, kako bi most izgledao lepše.