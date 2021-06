Redovan rad semafora u Jevrejskoj

Novopostavljeni semafor na pešačkom prelazu preko Jevrejske ulice u zoni raskrsnice sa Ulicom Vase Pelagića, nakon probnog perioda, od jutros u 10 sati je pušten u režim redovnog rada.

Novoizgrađeni semafor radiće u detektorskom režimu, a vrednost radova na izgradnji iznosi 10,4 miliona dinara, saopšteno je iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, iz koje apeluju na vozače da dodatno obrate pažnju na ovaj prelaz, s obzirom na to da je on do sada bio obeležen samo horizontalnom signalizacijom.

Semaforizacijom ove raskrsnice omogućeno je efikasnije odvijanje saobraćaja, a naročito bezbedniji prelazak pešaka i biciklista preko vrlo frekventne saobraćajnice.