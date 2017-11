Reakcija Vučića na presudu Ratku Mladiću

Komentarišući ovu presudu, predsednik Srbije rekao je da Srbija treba da bude okrenuta ka budućnosti.

“Što se Srbije tiče, ona je uvek poštovala i ponosan sam zbog toga, žrtve svih drugih naroda. Nisam siguran da su drugi pokazivali tu vrstu pijeteta prema srpskim žrtvama, ali je to i naš posao. I to ćemo raditi zajedno sa prdstavnicima našeg naroda iz celog regiona. Računajući na to ne da imamo pravo ili da smemo da zaboravljamo prošlost, već da je naša obaveza pre svega da gradimo budućnost. A od svih onih koji su tobož pričali o budućnosti i pričali nam lekcije o budućnosti iz celog sveta, a koji su danas jedva dočekali da Srbe ponovo lupaju po glavi i da nam drže tirade o prošlosti samo da im kažem ‘Malo se zaustavite sa tim licemerjem i pustite nas, ako vi ne umete da mislite na budućnost i drugih tema, sem iz prošlosti nemate, pustite nas da o budućnosti razmišljamo i da budućnost gradimo”, rekao je danas u Novom Sadu predsednik Aleksandar Vučić.