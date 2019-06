Razvojno održivi do 2030.

Okončanje siromaštva i gladi, promovisanje održive poljoprivrede, obezbeđivanje zdravog života i kvalitetno obrazovanja, samo su neki od 17 ciljeva održivog razvoja koji se nalaze u prvom dobrovoljnom nacionalnom izveštaju Republike Srbije koji naša zemlja uskoro podnosi Ujedinjenim nacijama.

Posebna pažnja u izveštaju posvećena je ciljevima koji se odnose na dostojanstven rad i ekonomski rast, smanjenje nejednakosti, snažnim institucijama i partnerstvima.

“Šta je zapravo ideja ciljeva održivog razvoja? Da dostignuća o ciljevima koja su sadržana u ovom dokumentu budu do 2030. godine maksimalno, gde god je to moguće, do svake regije, da budu dostignuta do što viših života. Ciljevi su krajnje životni. Radi se o smanjenu siromaštva, boljoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, o zapošljavanju i dostojanstvu u radu, o jačanju institucija, grubo se mogu podeliti na to koliko smo na socijalno ali i ekonomskom razvoju učinili za one koji su najugroženiji u svim sredinama na svakoj tački sveta”, pojasnila je prof. dr Slavica Đukić – Dejanović, ministarka bez portfelja.

Ciljevi obavezuju Vladu, kako je rekla, da uključe sve druge partnere kako bi postigli željene rezultate i kako bi 2030. godinu dočekali u potpuno novom okruženju, održivom za naredni period. Posebna pažnja posvećena je cilju 8 koji se odnosi na dostojanstven rad i ekonomski rast i na njegov podcilj koji je usmeren na dečiji rad.

“Mi smo, moramo to konstatovati, na visokom 41. mestu kao zemlja po indeksu prekinutog detinjstva, upravo zato što i kod nas ima nedozvoljenog i zabranjenog dečijeg rada. I izveštaj smo koncipirali na taj segment tako što smo pitali decu i mlade šta oni misle, kako treba da izgleda ta 2030. godine i kako doći do nje na način jednog stalnog i održivog razvoja”, kazala j e Đukić – Dejanović.

Oblastima održivog razvoja, kako je rečeno na javnom slušanju izveštaja, ne može se baviti isključivo na globalnom nivou, jer su one pre svega lokalno, državno i regionalno pitanje.

“Mislim da je potpuno normalno da pokušavamo stvarati jednu vrstu društvene klime, da se koncentrišu snage oko cilje koji su definisani u toj agendi 2030. Inače, mislim da je sam pojma održivog razvoja pomalo fetišizovan u javnom govoru i politici. Ja bih taj termin preveo na ljudski razumljiv jezik, a to je bolji svet, a stvaranje boljeg sveta je permanentni zadatak svakoga od nas”, naveo je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Srbija je 2015. potpisala pristupanje ciljevima održivog razvoja i od tada, kako je rečeno na sednici, dosta uradila kako bi se približila ispunjenju tih ciljeva.

“Ciljevi održivog razvoja nisu uopštena priča jer postoje jasni indikatori šta smo do sada uradili i šta treba da uradimo. I to je ono što očekujemo da partnertsvom svih od lolaknih organa, od opštine, pokrajine, dođemo do 2030. sa ostvarivanjem većine ciljeva. Znate, tu je 17 ciljeva i 169 podciljeva, nije moguće sve odjednom ostvariti, ali očekujemo jedan kvalitetan napredak da Srbija i Vojvodina budu bolje 2030. godine”, istakao je dr Milorad Mijatović, predsednik Fokus grupe.

Izveštaj o ciljevima održivog razvoja, kako je rečeno na sednici, sačinjen je prema smernicama UN-a i biće predstavljen 17. jula u sedištu UN-a u Njujorku.