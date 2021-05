Radovi Novosadske toplane

Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ otpočela je radove na rekonstrukciji vrelovoda u bloku ulica Stevana Musića, Maksima Gorkog i Jovana Đorđevića.

Rok za završetak prve faze radova na ovoj lokaciji je do 21. juna i do tada je privremeno zabranjen saobraćaj u delovima Ulice Stevana Musića, od Radničke do Maskima Gorkog, kao i u desnoj kolovoznoj traci u Ulici Maskima Gorkog.

Radnici Novosadske toplana takođe počinju radove na rekonstrukciji vrelovoda na Trifkovićevom trgu na kojem je privremeno zabranjen saobraćaj sa parne strane, a sa neparne strane je izmenjen smer kretanja vozila i važi jednosmeran saobraćaj od Njegoševe prema Miletićevoj ulici. Planirani rok za završetak tih radova je 14. jun.