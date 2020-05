Radovi na putu do Siriga

VIDEO K9: Danas počinje obnova kolovoza na putu Sirig - Novi Sad koja će trajati do sredine avgusta.

Otvaranjem službenog prolaza i postavljanjem signalizacije počela je obnova kolovoza na putu Sirig-Novi Sad.

Radovi na državnom putu I A, petlja “Sirig” – petlja “Novi Sad sever”, u smeru Sirig-Novi Sad, a odvijaće se od 6 časova ujutru do 18 časova popodne, do 20. maja, kada će početi rehabilitacija kolovoza na istoj deonici, koja će trajati sve do 16. avgusta.

Iz Puteva Srbije je saopšteno da će, tokom izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Siriga ka Novom Sadu biti preusmeren preko službenog prolaza na dvosmerno odvijanje saobraćaja na pravcu Novi Sad-Sirig.

Saobraćaj iz pravca Siriga ka Novom Sadu odvijaće se zaustavnom trakom.