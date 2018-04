Radno vreme tokom vaskršnjih praznika

JKP PARKING SERVIS

Za vreme praznika neće se naplaćivati parkiranje u gradu, od petka, 6. aprila do ponedeljka, 9. aprila. “NS bike” sistem radi nesmetano, a novi korisnici moći će da se registruju nakon praznika.

JGSP NOVI SAD

Autobusi JGSP-a tokom prazničnih dana saobraćaće po sledećem rasporedu:

6, 8. i 9. aprila – nedeljni red vožnje za praznike

7. april – red vožnje za subotu

Kiosci JGSP-a za prodaju markica neće raditi u nedelju, 8. aprila, dok će ostalih dana biti organizovana dežurstva prema rasporedu istaknutom na prodajnim mestima i na sajtu preduzeća www.gspns.rs.

DOM ZDRAVLJA NOVI SAD

Lekari opšte prakse Doma zdravlja “Novi Sad” i medicine rada će raditi sve dane praznika od 7 do 20 časova u ambulanti u Zmaj Ognjena Vuka 19, a u prigradskim naseljima od 7 do 10 časova i to u Kaću, Kovilju, Kisaču, Rumenki, Petrovaradinu i Futogu.

Pedijatri dežuraju takođe u Zmaj Ognjena Vuka od 7 do 20 časova. Telefon za informacije je 66 24 668.

Službe kućnog lečenja obilaziće svoje pacijente od 7 do 19 časova svakog dana praznika.

Patronažna služba dežura u subotu, 7. aprila i u ponedeljak, 9. aprila od 7 do 13:30 časova, dok u petak 6. aprila i u nedelju 8. aprila neće raditi. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 064/ 808 81 81.

Tokom uskršnjih praznika neće raditi lekari specijalisti, zubari, kao ni Kol centar.

POŠTE

U petak, subotu i ponedeljak, 6, 7. i 9. aprila, dežuraće pošte:

– Temerinski put 50 (od 8 do 20:30 časova),

– Teodora Mandića 23 (od 7 do 20 časova),

– Futoški put 93c (od 7 do 20 časova),

– Balzakova 59 (od 7 do 20 časova),

– Bajči Žilinskog 4 (od 7 do 20 časova) i

– dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 7 do 20 časova).

JKP NOVOSADSKA TOPLANA

Primedbe na kvalitet grejanja i tople potrošne vode mogu se uputiti na brojeve telefona 420-853, 423-712, 4881-104 i 4881-106, od 6 do 22 časa.

U slučaju curenja na kućnoj instalaciji, potrebno je pozvati broj telefona 4881-105, koji je, zbog hitnosti intervencije i dostupnosti telefona korisnicima 24 sata, na raspolaganju isključivo za tu vrstu prijave.

MUZEJ VOJVODINE

Muzej Vojvodine će raditi u petak, 6. i subotu, 7. aprila od 11 do 17 časova. U nedelju, 8. aprila Muzej Vojvodine neće raditi.