Radno vreme tokom praznika

DOM ZDRAVLJA “NOVI SAD”

Službe opšte medicine, medicine rada i pedijatrije dežuraju za dane praznika, 1. i 2. maja, u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” u ulici Zmaj Ognjena Vuka 19, od 7 do 20 časova. Služba zdravstvene zaštite dece 1. i 2. maja radiće u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” u Zmaj Ognjena Vuka 19, od 7 do 20 časova, broj telefona 66 24 668.

Služba opšte medicine 1. i 2. maja radi:

Odeljenje Jovan Jovanović Zmaj od 7 do 20 časova

Odeljenje Futog od 7 do 10 časova

Odeljenje Kać od 7 do 10 časova

Odeljenje Kovilj od 7 do 10 časova

Odeljenje Petrovaradin od 7 do 10 časova

Odeljenje Rumenka od 7 do 10 časova

Služba patronaže će obilaziti babinjare i novorođenčad 2. maja od 7 do 13,30 časova. U utorak 1. maja neće raditi. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost i Stomatološka služba tokom praznika neće raditi, kao ni kol centar.

GSP NOVI SAD

Autobusi JGSP-a 1. i 2. maja saobraćaju po redu vožnje za nedelju i praznike.

Prodajna mesta GSP-a neće raditi 1. maja.

Raspored rada kioska za vreme praznika postavljen je na sajtu preduzeća gspns.rs i na prodajnim mestima.