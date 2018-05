Dežurne pošte tokom praznika

DEŽURNE POŠTE

UTORAK, 1. MAJ

– Temerinski put 50 (od 8 do 20,30 h),

– Teodora Mandića 23 (od 7 do 11,30 h),

– Futoški put 93c (od 7 do 11,30 h),

– Balzakova 59 (od 7 do 11,30 h),

– Bajči Žilinskog 4 (od 7 do 11,30 h)

– i dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 7 do 11,30 h)

SREDA, 2. MAJ

– Temerinski put 50 (od 8 do 20,30 h),

– Teodora Mandića 23 (od 7 do 20 h),

– Futoški put 93c (od 7 do 20 h),

– Balzakova 59 (od 7 do 20 h),

– Bajči Žilinskog 4 (od 7 do 20 h) i

– i dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 7 do 20 h)

MUZEJ, GALERIJA

Muzej Vojvodine će tokom oba praznična dana biti otvoren za posetioce od 11 do 17 časova.

Galerija Matice srpske (Trg galerija 1) neće raditi u utorak, 1. maja, dok će u sredu, 2. maja biti otvorena u terminu od 10 do 18 časova.