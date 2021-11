Radno vreme pošte 11. novembra

Državni praznik, Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni je dan i za Poštu Srbije te će u četvrtak, 11. novembra, pružati usluge građanima samo pojedine dežurne pošte na području Južnobačkog okruga. U Novom Sadu će

Od 7 do 20 časova raditi dežurne pošte u ulicama Teodora Mandića 23, Futoški put 93c i Dr Svetislava Kasapinovića 10-14. Od 9,30 do 16,30 radiće pošta u Balzakovoj 59, a od 7,30 do 19,30h dežuraće poslovnice u ulicama Bajči Žilinskog 4 i Branka Ćopića, te u Vojvode putnika u Sremskoj Kamenici, u Rumenki u Partizanskoj 54, u Kaću u Ulici Moše Pijade 102, u Futogu u Rade Kondića 44 i u Temerinu u Novosadskoj ulici 533.