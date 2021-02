Radno vreme na Dan državnosti

Dežurne gradske službe na Dan državnosti radiće prema izmenjenom ili skraćenom radnom vremenu. Tako će i službe Doma zdravlja “Novi Sad” raditi po prazničnom rasporedu.

Organizovano je dežurstvo pedijatrije, lekara opšte prakse i medicine rada, patronaže kao i Službe za kućno lečenje, dok služba za specijalističko-konsultativnu delatnost nema organizovana dežurstva, a ni kol centar neće raditi za vreme praznika.

NON COVID ambulanta u objektu “Jovan Jovanović Zmaj”radi 15 februara od 7 do 13,30h. Uzimanje briseva je od 7 do 10h, a izdavanje rezultata od 11 do 13h. Pedijatrija u objektu Jovan Jovanović Zmaj radiće od 7 do 20 sati, kao i Ambulanta za odrasle.

Prigradske ambulante Petrovaradin, Futog, Kać, Rumenka i Kovilj radiće od 7 do 10h. Kućno lečenje od 7 do 20, terenski deo službe dežura od 7 do 19h oba dana, a patronaža 15. i 16. februara radi od 7 do 13,30 h. Covid centar na Novom naselju i za praznike radi 24 sata.

Iz Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad navode da je radno vreme novosadskih pijaca prazničnim danima do 14 sati, kao i nedeljom i dodaju da je njihova Zimska služba u pripravnosti te da će u slučaju većih snežnih padavina ili ledene kiše redovno čistiti i posipati solju pijačne prostore kako bi bio omogućen neometani rad.

Oba dana praznika autobusi JGSP „Novi Sad“ će saobraćati prema redu vožnje za nedelju, dok iz Parking servisa stižu vesti da će 15. i 16. februara, parkiranje u Novom Sadu biti besplatno.