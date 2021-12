Radno vreme DZNS za praznike

Dežurni objekti i službe Doma zdravlja Novi Sad tokom novogodišnjih i božićnih praznika radiće prema sledećem rasporedu:

Trideset prvog decembra, Služba opšte medicine, medicine rada i pedijatrije po objektima je od 7 do 12 i od 12 do 17 sati, dok će dežurstvo biti nastavljeno u objektu Jovan Jovanović Zmaj od 17 do 20 sati. Ove službe će 1. 2. i 7. januara u objektu Jovan Jovanović Zmaj raditi od 7 do 20 sati, dok će u prigradsakim naseljima Futog, Kać, Kovilj, Petrovaradin i Kisač raditi od 7 do 10 sati.

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika Službe opšte medicine, medicine rada i pedijatrije dežuraju u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” u ulici Zmaj Ognjena Vuka br. 19, od 7 do 20 sati.

Prvog i trećeg januara naredne godine NON COVID ambulanta radiće od 7 do 13:30 u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” na II spratu, soba 214, a bris na prisustvo koronavirusa uzimaće se od 7 do 12 sati, dok će Kovid centar na Novom naselju raditi svakog dana tokom praznika, a vakcinalni punkt u istom objektu će raditi 31. decembra, prvog i šestog januara od 8 do 12 sati, drugog i trećeg dana Nove godine od 8 do 14, dok na Božić 7. januara neće raditi.

Službe kućnog lečenja će prvog, drugog i sedmog januara raditi od 7 do 20 sati sa po dve ekipe u smeni, a terenski deo dežuraće od 7 do 19 sati. Dežurni broj telefona je 064/80-88-121. Patronažne sestre obilaziće babinjare i novorođenčad tokom svih dana praznika u periodu od 7 do 13:30. Služba laboratorijske dijagnostike, stomatološke zaštite i kol centar tokom praznika neće raditi.