Radionica „Dunav osiguranja“ u Srpcu

Na 11. edukativnoj radionici “Dunav osiguranja” održana prošle nedelje u Srpcu bilo je reči o značaju osiguranja poljoprivredne proizvodnje i imovine, a predstavljene su i brojne pogodnosti osiguranja.

Prema rečima direktora filijale „Dunav osiguranja“ u Banjaluci Mlađena Macanovića, njegova kompanija je jedan od lidera u osiguranju useva i plodova na području koje pokriva filijala “Dunav osiguranja” u Republici Srpskoj.

“Ukupne površine koje “Dunav” osigurava do prošle godine bilo je do 180 ha, a ove godine smo prešli 215 ha, čime su nas upravo ove cifre dovele do liderstva na tržištu”, istakao je on.

Prema njegovim rečima, iz bogate ponude usluga „Dunav osiguranja“ za osiguranike u Banjaluci i okolini izdvajaju se osiguranje useva i plodova – ratarskih i povrtarskih kultura, a naročito osiguranje jabuke kao voćarske kulture, odnosno pšenice, soje, kukuruza, krompira, kupusa kao useva čija je proizvodnja na tom području u porastu.

“Recimo godišnja premija osiguranja za ratarske kulture, u zavisnosti od vrste kulture i prosečnog prinosa po hektaru, kreće se od 56,35 konvertibilnih maraka (KM) po hektaru za kukuruz i 45,50 KM za pšenicu. Što se tiče osiguranja voćarskih kultura, može se izdvojiti ponuda za osiguranje jabuka i šljiva s premijom od 1.280 KM za 2.000 stabala po hektaru i osiguranje krušaka s premijom od 2.846 KM za 2.000 stabala na 1,6 hektara površine. Mislim da je siguran poljoprivrednik samo osiguran poljoprivrednik”, Precizirao je Macanović.

Ukoliko bi se osiguranje u poljoprivredi omasovilo, bilo prostora i za snižavanje premije ako bi se osiguranje u poljoprivredi omasovilo, istakao je Macanović i naveo da je oko šest odsto poljoprivrednih površina u RS osigurano, što je veoma malo, s obzirom da su elementarne nepogode u periodu vegetacije sve češće.

Filijala Banjaluka „Dunav osiguranja“, naime, u poslednje tri godine isplatila više od 84.900 KM na ime štete osiguranicima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom

“Posle 2014. godine, nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile Republiku Srpsku, promenjena je svest i poseban značaj dobilo je osiguranje imovine, i to kako stambenih objekata i stvari domaćinstva tako i poljoprivrednih građevinskih objekata, mehanizacije i zaliha proizvoda u njima. Oni koji su se zaštitili dosta su mirnije spavali”, kazao je Macanović.

„Dunav osiguranje“ je kreiralo novu uslugu za osiguranje imovine fizičkih lica, popularno nazvanu „čuvar kuće“, podsetio je Macanović i dodao da za prosečno domaćinstvo sa uključenim rizikom od poplave, ali i svim ostalim rizicima, mjesečna premija iznosi oko šest KM.

Radionici u Srpcu su prisustvovali poljoprivredni proizvođači sa područja ove i opština Gradiška, Laktaši, Topola, Srbac, iz gazdinstava koja se uglavnom bave uzgojem pšenice, kukuruza i plasteničkom proizvodnjom i koji su za ispunjenje zakonske obaveze osiguranja zemljišta odabrali „Dunav osiguranje“ zbog uslova koje ta kompanija nudi.

Agronom i nosilac poljoprivrednog gazdinstva Predrag Smilјanić iz Laktaša koji ima veće površine pod jabukom i kruškom sugerisao je učesnicima adionice da svoju polјoprivrednu proizvodnju osiguraju, jer kada nastupi štetni događaj bolјe je imati išta nego ništa. On je pojasnio da se osiguranjem ne može ostvariti zarada, ali se može ostvaiti naknada za umanjenje štete koja će poslužiti za obnavljanje proizvodnje u idućoj godini, te da je njegovo iskustvo pozitivno kada je u pitanju „Dunav osiguranje“.

Direktor banjalučke filijale “Dunav osiguranja” podsetio je i da Ministarstvo poljoprivrede osigurava, odnosno subvencioniše visinu premije za osiguranje useva do 50 procenata i isatakao da će njegova kompanija dodatno pomoći poljoprivrednim proizvođačima tako što će u pravilnik o podsticajima za 2020. godinu uvrstiti sredstva za sufinansiranje osiguranja, odnosno površina od elementarnih nepogoda u procentu do 20 odsto što bi im, kako je naveo, trebalo dati vetar u leđa, kako bi i dalje ostali na svojoj zemlji i obrađivali je.