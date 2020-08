Od srede, 19. avgusta, počinje da radi ambulanta pedijatrije Doma zdravlja “Novi Sad” u objektu na Novom naselju.

Što se tiče kovid ambulante na Novom naselju, kao i one u Zmaj Ognjena Vuka, one i dalje, kako kažu u Domu zdravlja, rade 24 sata, dok ambulante u Jug Bogdana i u Veterniku, kao i non kovid ambulanta na Limanu rade radnim danima od 7 do 20 časova.