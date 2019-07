Putovanja po meri sugrađana

Turističke agencije uglavnom su zadovoljne prodajom svojih aranžmana u trenutnom jeku sezone. One koje posluju godinama imaju ponude i pogodnosti za širok spektar svojih redovnih klijenata.

Osim u špicu, interesantan je, kako kažu, i sam početak, kao i kraj sezone jer mnogi odlaze na odmor baš u tom periodu.

“Osim ovih letovanja gde se potrudimo, potražimo ako nemamo naš proizvod u našoj organizaciji, prodajemo i neke aranžmane drugih agencija, proverenih, sa kojima radimo. Znamo šta imaju, u zavisnosti od interesovanja. Neko voli življe nešto, manje mu je bitna plaža, neko je bitna baš plaža da je blizu mora. Ne zanimaju ga butici, prodavnice, kafići i tako dalje. Svako ima svoju neku želju. Osim letovanja, ide nam evo i jesen. Vrlo je blizu. Nudimo razne aranžmane gde uvek se trudimo da nešto izmislimo novo, jer na tržištu je dosta istih aranžmana, samo su nazivi drukčiji i naslovi”, rekao je Marko Cvetinić, vlasnik jedne novosadske turističke agencije.

Popularna je ponuda aranžmana u takozvanom “Panonskom trouglu”, a ništa manje interesantan nije ni “Beč na drugi način”. Atraktivni su i redovni izleti po manastirima i obilazak prirodnih i istorijskih lokaliteta u našoj zemlji. Pošto se realna vrednost aranžmana teško prodaje, u agencijama smišljaju načine da privuku klijente.

“Raznim varijantama, popustima, klubovima ili već ne zma kako da nazovem moramo da se dovijamo da bi tu cenu prilagodili. Znate kao, u predsezoni, u post sezoni deset dana boravka sa autobuskim prevozom, znači jedan paket aranžaman po osobi, neka realna cena je 110, 120 evra, realna tržišna za određeni period. To hoću da kažem. Međutim, dolaze ljudi sada u špicu sezone i pitaju da li imate nešto za 120 ili 150 evra. To je izuzetno teško. To mora biti baš neki “last minit” da je polazak sutra, otprilike, ali to je apsolutno neka nerealna cena”, kazao je Cvetinić.

Cvetinić preporučuje porodične pakete koji podrazumevaju deset noćenja i autobuski prevoz i koji, zavisno od destinacije, za četvoročlanu porodicu iznose od 500 do 900 evra. One koji će do svojih destinacija putovati u vlastitom aranžmanu, iz agencije podsećaju:

“Što se tiče ljudi koji idu sopstevnim prevozom zeleni karton je još uvek potreban za Makedoniju, tako da što se tiče Grčke, i Bosnu i Hercegovinu ko recimo ide u Hrvatsku ili Crnu Goru, pa preko Bosne. Potrebni su zeleni kartoni. Naravno, ispravna vozila. Dosta poziva imamo. Naši turisti se javljaju da im čak šaljemo rezervne delove autobusima našim. Kvare im se automobili i tako”, naveo je Cvetinić.

Prednosti putovanja preko agencije, istakao je on, jesu te da sve vreme imate nekoga ko vas zastupa i s kim možete da budete u kontaktu.

Na taj način možete da se požalite na sitne i krupne stvari, poput obične čaše ili kvara na vodovodnoj instalaciji. U slučaju krađe dokumenta ili druge imovine, predstavnik agencije je taj koji razgovara s policijom, a u slučaju akutne bolesti odvešće vas i kod lekara.