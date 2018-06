Putopis, lični dokument vremena

Sa putovanja većina ljudi donosi suvenire i fotografije, ali ima i onih koji te svoje doživljaje i uspomene pretoče u putopise i knjige koje ostaju čitaocima zauvek dostupne.

Jedna od njih je Radmila Gikić – Petrović, književnica i novinarka koja je pisala o svojim putovanjima širom sveta.

Izveštaji koje je je slala iz Indije potom su pretočeni u putopis, a kasnije su nastali i drugi. U vreme interneta, kada su svetske destinacije postale dostupne jednim klikom, postalo je obeshrabrujuće stvarati ovakvu vrstu štiva. To je međutim, proizvelo drugu vrstu inspiracije.

“To je meni bilo, da pomenem knjigu Koreja post skriptum, koju sam napisala i koja je stajala tačno 20 godina u fioci. Jer, istina, koga će sad to zanimati? Sve dok nisam našla neku vrstu rešenja, baš to ‘koga će to zanimati’ i celu knjigu zasnovala na tome – to nikoga ne zanima”, navela je Gikić – Petrović.