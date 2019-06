PSES o nametima u privredi

Članovi Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta sastali su se po 15. put kako bi, između ostalog, razgovarali i o novim nametima za privredu najavljenim usled primene Zakona o smanjenu rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama u preduzetništvu.

“Mogli bi da okarakterišemo da je položaj preduzetnika u Srbiji nezavidan, da su veliki nameti, da ne postoje odgovarajuće stimulativne mere i taj odgovor bi verovatno dobili kada bi pitali preduzetnike. Međutim, moramo da konstatujemo da je država nizom mera podržala preduzetništvo, rasteretila ga i dovela do nivoa održivosti. Koliki su poreski prihodi države u toj meri je moguće podstaći preduzetništvo, a sa druge strane ne zanemariti sve one kulturne, zdravstvene i ostale sfere društva. Sigurno da uvek postoje nove mere i novi nameti, ali sigurno ako imate dvadesetak mera rasterećenja kroz fiskalne obaveze, kroz uvođenje novih subvencija, naravno da se donosi i neki novi teret i namet”, rekao je Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu.

Novi nameti za preduzetnike usledili su primenom Zakona o smanjenu rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koja podrazumevaju i ulaganje značajnih finansijskih sredstava privredničkih društava u te svrhe.

“Firme preko 100 zaposlenih i firme koje mogu da prime preko 100 zaposlenih, i svi oni koji rade sa decom ispod 14 godina su u obavezi da rade nove akte i pravilnike, za koje još uvek privreda nije upućena dovoljno šta je. Iz razgovora na terenu smo videli da su agencije još uvek nepripremljene i da to nije mala stavka za izdvajanje privrednika. Po nekim procenama za firme srednjih veličina bi trebalo uraditi izdvajanje do 700 hiljada dinara koje bi trebale da urade po tome, a to je po nama jedan nov namet u vremenu kada pričamo da privredu treba da rasteretimo”, istakao je Goran Nešić iz Unije poslodavaca Zrenjanina.