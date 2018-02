Proverom protiv prevare

Kako sebe ne bi doveli u neprijatnu situaciju da izdvoje znatne sume novca za polovne tehničke uređaje koje pojedini trgovinski lanci prodaju kao nove, građani mogu da se zaštite proverom u ovlašćenim servisima, kažu u Udruženju Zaštita potrošača.

Za većinu brendova koji su zastupljeni na našem tržištu ova procedura je moguća, navodi Bumbić, a za one koje nije on savetuje da se građani obrate za pomoć nekom od udruženja potrošača.

“Bilo ko od nas kad ode u neki od tih najvećih trgovinskih lanaca, on nebi, zapravo, uopšte trebao da razmišlja o tome da li kupuje novo ili ne.Jer naši zakoni jesu uređeni da tako da u skladu s njima to ne bi trebalo da bude moguće. Nego je samo problem u tim, da kažem, sitnim detaljima od primene zakona do potpuno adekvatne kaznene politike. Jer mali trgovac koji se bori da izdržava borodicu, njega kad kaznite sa 300 hiljada dinara, njemu ste, blago rečeno, skinuli profit za celu tu godinu, a ovi veliki trgovinski lanci to neće ni osetiti”, kazao je Bumbić.