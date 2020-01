Prosvetari traže bolji status

U Uniji sindikata prosvetnih radnika Vojvodine smatraju da je uoči 27. januara i proslave školske slave Sveti Sava, pravo vreme i povod da skrenu pažnju na probleme u srpskom obrazovanju koji se tiču kako materijalnog položaja zaposlenih, tako i problema vršnjačkog nasilja i problema nasilja u školama uopšte.

“Zarade su povećavane. Mi smo imali svojevremeno obećanje da će u prosveti biti najviše povećavane. Poslednja dva puta su, nažalost, u prosveti zarade povećane manje u odnosu na druge delove javnog sektora, dakle nisu ispunili svoja obećanja. Kada pričaju o prosveti, najviše pričaju pred izbore kada stavljaju prosvetu na prvo mesto. Mi od 2008. imamo problem sa našim zaradama kada je tadašnja vlada Republike Srbije zamrzla plate, ali je pre toga svima dozvolila povećanje osim prosveti. Znači, od 2008. mi smo konstantno iza svih ostalih delatnosti”, rekao je Zvonimir Jović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine.

Kako kaže, prosvetu treba ceniti ne samo kroz materijalni položaj, već i njen celokupni položaj u društvu, te da treba preispitati odnos društva prema prosvetnim radnicima.

“Prvo što moraju da urade to je naša zarada, znači da nas dovedu na neki nivo koji bi bio, ako krenemo da se upoređujemo sa drugim delatnostima princip koji bismo mi zaista smatrali da treba to je da početnik, nastavnik, profesor ima istu platu kao početnik lekar, sudija i tako dalje. Posle toga da se te plate razdvajaju. Jedino pravedno rešenje u tom slučaju su platni razredni. Odnosno sa ovim koeficijentima i cenama rada se to ne može postići”, dodao je Jović.

Vršnjačko nasilje je, kako je naveo, posebno zabrinjavajuće. Pored toga, zaposleni u školi, istakao je Jović, trebalo bi da imaju zagarantovanu bezbednost na radu, a prosvetni radnici nemaju status služebnog lica i dalje trpe različite vidove nasilja, kako od učenika tako i od roditelja.

“Mi imamo apsolutno jasnu sliku bezbednosne situacije na teritorijama Republike Srbije. Imamo jasan plan, odnosno imamo rešenja za takvu situaciju. Ono što je problem u svemu tome to je nesaradnja institucija koje su veoma bitne kada se nasilje desi u školi. Kada kažem institucije mislim pre svega na obrazovne institucije, školu. Ali, takođe mislim i na Centar za socijalni rad. Mislim na zdravstvene ustanove, mislim na policiju. Mislim na pravosuđe koje je takođe izuzetno veoma bitno”, izjavio je Joca Kopčić, član Radne grupe za prevenciju nasilja.

Takođe, kazao je Kopčić, škole nakon što proslede slučaj nasilja relevantnim institucijama najčešće nemaju povratnu informaciju o tom slučaju. Zato predlažu osnivanje tela lokalne samouprave sastavljenih od stručnjaka koji bi bili zaduženi za praćenje i rešavanje ovakvih problema.