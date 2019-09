Proslavljen Dan Gradske biblioteke Novi Sad

U Gradskoj biblioteci Novi Sad svečano je obeležen Dan biblioteke i 174 godine od njenog nastanka.

Javne biblioteke su, prema rečima direktora ove ustanove, ne samo prostor za kreativno provođenje slobodnog vremena i pribavljanje informacija, već i značajan posrednik u prenošenju znanja.

“Kada se osvrnemo na ovaj hod ove staroveke ustanove kulture, čini mi se da smo dostojni naših slavnih predaka, pre svega, doktora Svetozara Miletića, koji je bio predsednik Srpske čitaonice novosadske od 1861. do 1866., čika Jove Zmaja koji je u to vreme bio sekretar Čitaonice, Jovana Hadžića i svih drugih naših velikana. Kolektiv Gradske biblioteke je svestan svoje uloge u lokalnoj zajednici, jer je u obavezi da utiče i na formiranje kulturnog identiteta našeg grada”, rekao je Dragan Kojić, direktor Gradska biblioteke.

Sa 27 ogranaka i službi koji su u funkciji građana, Gradska biblioteka i po kvalitetu i po kvantitetu može da pruži adekvatnu uslugu svojim korisnicima, kažu u toj ustanovi. A da pisana reč ne gubi na važnosti, podsetio je i akademik Miro Vuksanović koji je na svečanosti govorio “Besedu o nastanku pesme”, posvećenu obeležavanju 110 godina od nastanka pesme “Santa Maria della salute” Laze Kostića.

“Izgovorena i pisana reč je osnova čovekova i još od evnđeljskog učenja pa do danas zna se da su ljudi i reči jedno te istio. I da je čovek jedino biće koje ima moć govora i koje može da oblikuje i kaže svoju misao, a te misli kada su napisane, kada su objavljene, one se čuvaju u ovakvim kućama kao što je Gradska biblioteka u Novom Sadu i to je opšte dobro za ljude raznih zanimanja”, kazao je Vuksanović.

Bez čuvanja tradicije na jedan savremen način, mi bismo, kako je rekao, izgubili tlo pod sobom.

Umetnički program upotpunili su dramski umetnik Miodrag Petrović i sopran Radoslava Vorgić uz klavirsku pratnju Strahinje Đokića.

Ova Biblioteka, kako je istaknuto, nastavlja da unapređuje svoju delatnost, kao i saradnju sa dosadašnjim partnerima Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković” iz Beograda, Bibliotekom Grada Beograda i ostalima, a naročito se razvija na polju digitalizacije.