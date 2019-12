Promovisani “Kejovi ljubavi”

Književnik Ranko Babić rođen je u Kaludri, malom mestu u Crnoj Gori i ceo život neguje, kako kaže, ljubav prema zavičaju koja je jedna od centralnih tema njegove nove knjige Kejovi ljubavi.

Ovo delo sadrži i novinske prikaze, ljubavnu poeziju, ali i pesme za decu. Moglo bi se reći, kazao je autor, da će svako u njegovoj knjizi pronaći temu koja mu se najviše dopada.

“Večeras se pojavilo, odnosno zapečatili smo jednu novu knjigu Kejovi ljubavi koja je ovih dana ugledala svetlost dana. Pravili smo neke izabrane pesme koje su se pojavile u nekim ranijim knjigama i pravili smo neke nove pesme, nove priče. Ima i novina, u ovoj knizi ima i nekih mojih intervjua koje sam pisao, objavljivao po novinama, časopisima. Imamo i pesam koje sam objavljivao u periodikama, u književnim novinama, Poljima”, rekao je Babić.

Autor je kazao da se dela odnose na period od poslednjih trideset godina, ali su pesme novijeg datuma, kako one dečije tako i ljubavne. Sam naslov knjige za njega ima lično značenje.

“Kejovi ljubavi, pošto sam na kejovima ljubavi se po prvi put zaljubio. I tu sam doživio neku ljubav koja mi se desila, lirska i ti kejovi su me uvek vodili u svet mašte, ljubavi, treptaja. Jer, ako nema ljubavi nema ništa. Nula je časova, vrijeme se zaustavi. Sa ljubavlju se dalje ide i bolje se korača, bolje se čovek oseća. A pošto sam na kejovima sreo osobu koju sam volio i u koju sam bio zaljubljen i koju i danas ta ljubav drži onda sam ovaj naslov nazvao i da o ime Kejovi ljubavi”, izjavio je Babić.

Babić smatra da je literatura u drugom planu danas, jer tempo života ne dozvoljava ljudima da se posvete čitanju knjiga, ali ima pojedinaca koji to vole i nađu vremena za literaturu. I njegov izdavač Rale Nišavić deli isto mišljenje, te preporučuje ovu knjigu ljubiteljima literature.

“Ova knjiga vredi iz više uglova i više slojeva, jer govori o temama zavičaja, temama ljubavi, urbanog kultivisanja ljubavi. Danas o ljubavi malo ko govori tako da je i to sa jedne strane visoka pozicija knjige Babićeve. Dakle, Babić na prvi pogled nije pesnik koji će ceo život da bdije nad tekstom. Međutim, to je samo na prvi pogled. On je zahvalan čovek, knjizi, poeziji. Nikada nije odustajao od poezije”, naveo je Nišavić.

Delove iz knjige na promociji je čitao prvak drame SNP-a Miodrag Petrović.

“Čitajući tuđu poeziju, interpretirajući je glumac baca svetlo iz posebnog ugla na tu poeziju i na taj način je tumači. I to je pravi, autentični tumač poezije koji jednu umetnost tumači drugom umetnošću. A to je glumom. Čitam i to učim i decu kojo pričam kako da tumače tuđu poeziju da ne zaborave na Desanku Maksimović, na Miku Antića, nego ako izaberu njihove pesme da govore, da ih prihvate i govore kao da su to njihove pesme. Zašto su ih prihvatili? I to što oni osećaju da podele sa drugima, a ti drugi su publika”, kazao je Petrović.

Sagovornici su se složili da bi mladi stvaraoci trebalo da znaju da poezija i literatura uopšte čine čoveka srećnijim i bogatijim, te da svaka napisan reč vredi i ima neku poruku.