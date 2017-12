Knjiga proleće se na put sprema kod ljudi budi različite asocijacije, a davanje naslova napisanim knjigama je dosta mučan proces, kaže Bojan Krivokapić, jer naslov je taj koji predstavlja knjigu, a u velikom broju slučajeva je i prodaje.

Sve ono čime se knjiga bavi jeste posledica piščevog promišljanja o određenim temama i pitanjima, i zato ova knjiga jeste autobiografska, kaže Krivokapić.

Mladi ljudi danas odrasli su u trusnim vremenima, u kojima je osećaj sigurnosti u potunosti izgubljen i gde strah preovladava, što je mnoge živote odredilo već unapred, smatra Krivokapić.

“Odrsatate i školujete se sve vreme u jednom trusnom području i onda odrastete nekako i sad treba se nečim baviti u životu i ako se baviš umetnošću ja mislim da ne možeš da prenebregneš i zanemariš to iskustvo zato što je to iskustvo odredilo tvoj život – ratovi u bivšoj Jugoslaviji su odredili vaš život i moj život i živote naših gledalaca i a mislim da j e onaj minimum ljudskosti da mi uvažimo to iskustvo kao relevantno bez obzira koji god da mi posao radimo i živote koje živimo, budemo svesni da smo mi živi u vreme kad su ratovi, a šta su ratovi zna se šta znači”, kaže Krivokapić.