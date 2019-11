Programi za decu u Gradskoj biblioteci

VIDEO K9: Dečje odeljenje Gradske biblioteke Novi Sad u Dunavskoj 1 biće zatvoreno do 25. novembra zbog krečenja. Nakon toga najmlađe do kraja godine očekuju zanimljivi sadržaji u osveženom prostoru.

Korisnici dečjeg odeljenja Gradske biblioteke u Dunavskoj ulici broj 1 moraće da sačekaju da vrate pozajmljene knjige ili da posude nove sve do 25. novembra, a razlog je krečenje prostorija.

“Mislim da je vredno pomena da svi naši sugrađani, posebno naša draga deca i poštovani roditelji znaju da u narednom periodu, tačnije do 25. novembra koliko je planirano da traje ne konkretno rekonstrukcija, nego krečenje odeljenja s obzirom da je prostor mali, a da ima preko 30 000 knjiga da bi mogli samo spakovati i skloniti sve te knjige. Znači, još nije počelo krečenje. Poenta je da treba to sve skloniti i tada do 25. planiramo da ćemo sve to vratiti na police”, rekla je Katarina Novaković, rukovoditeljka Dečjeg odeljenja.

Nakon 25. novembra deca će moći da vrate pozajmljene knjige, rekla je Novaković i dodala da knjige ne treba da vraćaju u druge ogranke. Ukoliko je nekome potrebna lektira ili bilo koja druga knjiga, mogu je potražiti u ograncima koji imaju knjige za decu, bez obzira na zaduženje koje imaju u biblioteci u Dunavskoj ulici.

Do kraja godine, istakla je Novaković, Biblioteka je za najmlađe sugrađane organizovala brojne sadržaje.

“Dakle, ono što sledi sigurno su programi Novosadske dečje Zimzarije u okviru kojih ćemo imati radionice. Mi u Zimzarijama učestvujemo od njihovog prvog pojavljivanja. Takođe, tu su i drugi programi na drugim festivalima. A do kraja godine mi planiramo naše radionice. Znači, sve to što bude isplanirano biće objavljeno tamo negde u drugoj polovini novembra za decembar”, kazala je Novaković.

Ni ove godine neće izostati tradicionalna manifestacija “Knjiga u srcu”.

“To je akcija koja se odnosi na dodeljivanje nagrada najboljima od preko 3.000 korisnika, a koji su uzrasta od petog do osmog razreda i imaju razvijenu čitalačku kulturu i navike, samo za njih šezdesetičetvoro”, navela je Novaković.

Priznanja, pohvalnice, unikatne medaljone i vredne knjige kojim Dečje odeljenje nagrađuje svoje najvernije čitaoce uzrasta od 11 do 14 godina, biće kako je rekla, uručeni 10. januara.