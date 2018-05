Priznanje višestrukim davaocima krvi

Dobrovoljno davalaštvo krvi u našem gradu ima dugu tradiciju, pojedini sugrađani i sugrađanke donirali su dragocenu tečnost preko 100 puta.

Za njih je, povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca, organizovan prijem u Crvenom krstu Novog Sada na kojem su im uručene plakete – mali znak zahvalnosti za njihovu humanost.

“Prvi put sam dao 1977. godine kad sam bio srednjoškolac, a dosada sam dao krv 104 puta. U početku je to bila inicijativa od našeg profesora koji nas je zainteresovao za to, kasnije se to davalo u vojsci, a kasnije u radnoj organizaciji zbog kolega koji su takođe davali krv, i želeo sam da tim svojim gestom pomognem nekom, mislim da je to i uspelo”, priča sugrađanin Zoran Košutić.