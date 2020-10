Privremena izmena trasa na linijama do zone Sever

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve od 28. oktobra do 11. novembra 2020. godine privremeno se menjaju trase autobusa koji saobraćaju Primorskom ulicom – polasci na liniji broj 15 koji saobraćaju do preduzeća APTIV i polasci na linijama 24, 32, 42, 55 koji saobraćaju do zone Sever.