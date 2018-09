Privatizacija Luke Novi Sad

Iako je gotovo u stopostotnom vlasništvu države, Luka Novi Sad nije korisnik i potrošač budžeta nego u potpunosti posluje kao akcionarsko društvo na tržištu i jedino od njega zavisi, kažu u ovom preduzeću koje se priprema za privatizaciju.

“Tender će biti krajem ovog meseca. Svi tenderi izlaze u zakonskom roku, zapravo raspisuju se u zakonskom roku od 15 dana do tri meseca, po meni bi možda dva meseca bilo fer što svugde upražnjavaju kao neka vrsta vremenskog okvira i iza toga bi se donosila odluka, to su pismene ponude, a na osnovu pismenih ponuda u koverti one se otvaraju pred kod misijom, dolazi do tendera koji je javni, usmeni i to će biti javno-usmeno nadmetanje pred komisijom, od sada bi to bilo dobrih par meseci ako ne i više”, rekao je prof. dr Aleksandar Milovančev, direktor Luke Novi Sad.