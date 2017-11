PRISAJEDINJENJE I OSLOBOĐENJE: Vreme kada su Novosađani bili najujedinjeniji

Iako Vojvodina nije bila poprište ratnih sukoba u Prvom svetskom ratu, stanovništvo u ovim krajevima je i te kako osećalo posledice ratnih teškoća, a posebno su bili pogođeni građani srpske nacionalnost koji su bili internirani, a srpske novine i ćirilica zabranjivani.

“Rat se i te kako osećao u Vojvodini kao i u celoj Austrougarskoj i kako je sve više i više odmicao bilo je sve teže i za hranu i za druge vrste potrepština na ovom prostoru, nestašice su bile velike, tako da je 1918. godine zaista sa radošću dočekano to oslobođenje ovde u Vojvodini, a i raspad Austrougarske monarhije”, priča istoričar dr Slobodan Bjelica.

Novi Sad je oslobođen 9. novembra, a 25. novembra je doneta odluka o prisajedinjenju Banata, Baranje i Bačke Kraljevini Srbiji, dok je Srem tu odluku doneo dan ranije.

“Naime, 9. je značio ne samo oslobođenje za Srbe nego i jedan početak za građane Novog Sada, jer nemojte zaboraviti da je Novi Sad u vreme Austrougarske monarhije, dakle do 1918. godine bio periferni grad, koji nije mogao da se poredi ni sa Suboticom, ni sa Temišvarem, a kamoli sa Bečom i Peštom. Tek u granicama jugoslovenske, odnosno srpske države Novi Sad je počeo taj svoj veliki uspon koji je evo rezultirao da 100 godina nakon oslobođenja imamo deset puta više stanovnika. Novi Sad je u vreme I sv. rata imao 35 000 stanovnika, a sada ima blizu 400 000. Nisam siguran da ima mnogo primera na ovom prostoru tolikog razvoja, da ne govorim o privredi ili administrativnom značaju grada, koji nije imao nikakav položaj u Austrugarskoj. On je bio veliki za Srbe zbog Matice srpske, Srpskog narodnog pozorišta, ali za Austrougarsku, to je bio jedan u nizu slobodnih gradova, čak malo na periferiji”, kaže istoričar.