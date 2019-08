“Prirodoljub”, prvi tinejdžerski eko kamp od nedelje u Sremskim Karlovcima

Nakon tri uspešno realizovana tematska Goranska eko kampa 11. avgusta počinje i četvrti, koji će trajati do 13. avgusta.

Reč je o novom kampu za tinejdžere uzrasta od 12 do 15 godina pod nazivom “Prirodoljub”, koji Pokret gorana organizuje po prvi put. Za decu je obezbeđen adekvatan smeštaj u “Ekološkom centru Radulovački.”

Tokom tri dana “Prirodoljuba”, tinejdžeri će uživati u prirodi Fruške gore i kulturno-istorijskim vrednostima koje pružaju Sremski Karlovci. Biće tu vožnja katamaranom „Karlovački pustolov“ po Karlovačkom dunavcu i Koviljsko-petrovaradinskom ritu.

“Ono što je novina ove godine jeste da smo shvatili da želimo da zadržimo decu od 12 do petnaest godina, jer je to period kada oni zaista ulaze u neko drugo doba, tinejdžersko doba i neophodno je da im na neki način zaokupiramo pažnju. Oni su stvarno prepuni znanja, ovog formalnog, ali kroz jedan neformalan način mi zapravo njih afirmišemo, podstičemo to njihovo stečeno znanje i sada to postaje funkcionalno znanje”, navela je Đurđica Simin iz Pokreta gorana Novi Sad.

Deca u ovim kampovima uče kako treba da se ponašaju u zaštićenim prirodnim područjima, razvijaju nove veštine, postaju kreativniji i solidarniji kroz druženje sa svojim vršnjacima.

Do kraja letnjeg raspusta, nakon “Prirodoljuba”, uslediće Goranski eko-kamp “Drvoljub” od 24. do 26. avgusta.