Pripreme za taksiste pred ispit

Novosadske taksiste sredinom jula očekuju obavezni ispiti o poznavanju propisa kojima je uređen taksi prevoz u gradu i o poznavanju Novog Sada.

Savez vozača Vojvodine i ove godine organizuje pripremnu obuku za ove ispite zainteresovanim kandidatima.

“Već taksisti znaju princip, ako se prijavi najmanje troje, to i jeste početni neki smisao cele stvari. Tu smo da zajedno prođemo kroz to, imamo neke skripte od ranije, pozovemo neke od kolega koji su učestvovali ranije i, ono što je praksa do sada pokazala, više od 80 posto kolega koje su dolazile na pripreme su uspešno položile ispit, a to je je jedan veliki plus sa Savez”, rekao je Marko Topo, predsednik Saveza vozača Vojvodine.

Na pripremama za ispit u Savezu vozača Vojvodine, kako je rekao, budući taksisti će sa članovima Saveza prolaziti kroz saobraćajne i zakonske propise koje će budući taksisti morati da poznaju, utvrđivaće i poznavanje ulica Novog Sada, a imaće i priliku da razgovaraju s taksistima koji su već uspešno prošli kroz ovaj vid pripreme.

Obaveštenje i obrasce zahteva za polaganje ispita kandidati mogu preuzeti na pisarnici Gradske kuće, kao i sa sajta Grada Novog Sada, odakle mogu da preuzmu i potrebnu literaturu.