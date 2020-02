Prikupljanje krvi i ove nedelje širom Vojvodine

U ponedeljak, 3. februara

U Crvenom krstu u Vrbasu od 8 do 11 časova, u KIC u Futogu od 8 do 10 časova, u sali Doma u Veterniku od 11 do 13 časova, kao i u COPO u Sremskoj Kamenici, od 8 do 12 časova.

U utorak, 4. februara

U Mesnoj zajednici u Česteregu od 8,30 do 9,30 časova, u školi u Međi od 1,30 do 12 časova, u Ulici kralja Petra I broj 53 u Begeču od 8 do 10 časova, kao i u sali GSP-a u Novom Sadu od 11 do 13 časova.

U sredu, 5. februara

U Crvenom krstu u Pančevu od 9 do 12 časova, u Crvenom krstu u Kovinu od 10 do 14 časova, kao i u COPO u Sremskoj Kamenici od 8 do 12 časova.

U četvrtak, 6. februara

U Crvenom krstu u Rumi od 8 do 11 časova i u MZ Bagljaš u Zrenjaninu od 9 do 12 časova. Transfuziomobil će biti parkiran ispred zgrade RTV-a u Novom Sadu od 9 do 12 časova.

U petak, 7. februara

U Novom Slankamenu od 8 do 10 časova, u banji u Starom Slankamenu od 10:30 do 11,30 časova, u biblioteci u Apatinu od 9 do 12 časova, kao i u Domu zdravlja u Baču od 8 do 11 časova.

U subotu, 8. februara

U osnovnoj školi u Golubincima od 8 do 10,30 časova i u Mesnoj zajednici u Vojki od 11,30 do 14 časova.