Prijem za novinare u Banovini

I u ovoj godini obezbeđena je kontinuirana podrška medijima, kao i izuzetna saradnja sa njima, ocenila je pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za novinare priređenom u zgradi Pokrajinske vlade u kojoj, kako je navela, kritike, shvataju kao podstrek za dalji rad.

“O tome svedoče svakako i finansijski pokazatelji. O tome smo pričali i prošle godine na takođe jednom tradicionalnom prijemu za vas kada smo konstatovali da saziva ove aktuelne Pokrajinske vlade, dakle od 2016. te godine smo zaista u velikoj meri uvećali sredstva upravo za finansiranje vašeg rada”, navel aje Milošević.

Ona je istakla dai i kontinuiranu finansijsku podršku za 22 lista čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, koja je povećana tokom ove godine.

“Kada to kažem, a ponoviću, mislim da nije zgoreg, sa nekih skromnih 15 miliona dinara koliko je tada bilo izdvajano za listove, odnosno podršku za 22 lista na 8 jezika nacionalnih manjina, odnosno nacionalnih zajednica. Taj iznos smo dostigli do 70 miliona. Ako vam isto kažem da smo povećali budžet za projektno sufinansiranje i da su ti iznosi sa 264 miliona povećani na 312 miliona to zaista govori samo u prilog činjenici da ova pokrajinska vlada zaista itekako vodi brigu o medijima””, kazala je Milošević.

Ona je dodala i da su u ovoj godini izdvajanja putem projektnog sufinansiranja povećana sa 15 na 70 miliona dinara što, kako je istakla, govori u prilog činjenici da pokrajina posebno vodi računa o 300 medija, koliko ih ima na teritoriji Vojvodine.