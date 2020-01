Prijem za decu sa KiM

Projekat koji Udruženje građana „Novi Sad“ organizuje po šesti put, osmišljen je kao sedmodnevni boravak dece sa Kosova i Metohije kod svojih vršnjaka, odnosno dece domaćina iz Novog Sada, učenika OŠ „Svetozar Marković Toza“ i OŠ „Žarko Zrenjanin“.

Cilj projekta je da se kroz svakodnevne aktivnosti i druženje, deca rasterete i makar povremeno oslobode ružnih slika koje za njih nosi svakodnevica i koje su već duži vremenski period sastavni deo njihovog života.

“Akcija je usmerena ka tome da se deci koja žive u daleko težim uslovima od onih koje mi imamo ovde u Vojvodini i našem gradu, pokaže da nisu sama i da imaju drugare, svoje vršnjake i u drugim gradovima Srbije. Mi zaista mislimo na njih i pomažemo onoliko koliko možemo i to ne nekim velikim i jakim parolama, nego drugarskim i bratskim odnosom. To je zaista jedna lepa drugarska, vršnjačka priča koja ima jak intenzitet emocija u kontekstu, nažalost, okolnosti da je mesto na Kosovu i Metohiji, gde naša deca žive pretvoreno u svojevrsni geto u 21. veku, u sred Evrope. Ona tamo imaju potpuno druge uslove za odrastanje, a ovo je prilika da im bar ovih dana pokažemo da brinemo i mislimo o njima. Hvala organizatorima koji to uspešno rade godinama i nadam se da će se ta priča nastaviti. Novi Sad ima veliko srce i širom otvorena vrata za svu decu, a nadam se da će naši drugari i ove godine poneti samo lepe ustiske iz grada”, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

U Novom Sadu od 26. januara do 2. februara boravi 44 dece i to 30 iz Štrpca i 14 iz Goraždevca, kao i šest njihovih nastavnika.

“Opšti utisci su predivni, građani Novog Sada su jako gostoprimljivi, učenici su zadovoljni i srećni. Naša deca na Kosovu i Metohiji nemaju potpunu slobodu i retke su prilike da se druže sa vršnjacima, da mogu slobodno da šetaju ulicom i da putuju, tako da ove posete mnogo znače”, kazao je Čedomir Nikolić, direktor Osnovne škole “Staja Marković” iz Štrpca.

Aktivnosti u okviru projekta „Svim srcem za osmeh deteta“ obuhvataju nastavne i vannastavne sadržaje u školama domaćina, posetu kulturno-istorijskim znamenitostima Novog Sada, Sremskih Karlovaca i Fruške gore, bavljenje raznovrsnim sportskim i zabavnim aktivnostima.

