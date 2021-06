Prijave za subvencinisanje kupovine bicikala od 25. juna

Novosađani koji žele da se prijave za subevncije za kupovinu biciklala moći će to da urade od 25. juna, od12 časova do 5. jula do 12 časova.

Prijave se predaju na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine i na sajtu “Novosadske biciklističke inicijative” www.vozibicikl.rs.

Predviđeno je da se nakon elektronske prijave dobije redni broj, a oni koji dobiju broj od 1 do 900 treba da dostave kopiju ili očitanu ličnu kartu radi dalje provere.

Iz budžeta grada ukupno je obezbeđeno 7.020.000 dinara za szbvensionisanje kupovine bicikala, a građani koji busu prošli na konkurus dobiće deset hiljada za kupovinu bicikla.

U javnom pozivu je napomenuto i da pravo na subvenciju ima samo jedan član domaćinstva uz uslov da novčana podrška bude data jednom u tri godine po domaćinstvu. Mogu da se prijave oni koji imaju prijavljeno prebivalište u Novom Sadu.

Pet dana nakon isteka roka za prijavu na sajtu Uprave, kao i Udruženja, biće obavljena rang lista, a građani kojima bude odobrena subvencija o tome će biti obavešteni u roku od osam dana od objavljivanja rang liste.

Oni koji budu izabrani imaju obavezu da u roku od 15 dana od objave rang liste dostave dodatnu dokumentaciju kako bi im se isplatio novac u Kulturnu stanicu “Eđšeg”, Antona Čehova 4:

• lična karta na uvid,

• original potpisanog obrasca izjave o članovima domaćinstva,

• original potpisanog obrasca saglasnosti o obradi podataka o ličnosti,

• dokaz o otvorenom dinarskom računu na svoje ime (npr. kopija bankovne kartice sa imenom, prezimenom i brojem računa ili potvrda banke)

• dokaz o kupovini novog bicikla, sa datumom nakon objavljivanja konačne rang-liste (originalni fiskalni račun, sa gotovinskim računom koji glasi na ime izabranog lica, uz redni broj prijave i garanciju).

Takođe, kako bi se dobila subvencija bicikl mora biti nov i kupljen na teritoriji Srbije, sa datumom nakon objavljivanja konačne rang-liste.

Ukoliko ne budu ispunjeni uslovi gubi se pravo na dotaciju, a pravo će dobiti sledeći na listi.

Detaljnije informacije mogu da se dobiju na telefon 069 2021 300 i 069 2021 961 radnim danima od 9 do 19 časova kaoi na sajtu Novosadske biciklističke inicijative.