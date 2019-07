“Prijateljska šapa” za decu i odrasle

Lara je labradorka specijalno trenirana za druženje i terapeutsku pomoć deci sa smetnjama u razvoju, kažu u Udruženju Prijateljska šapa.

Ideja je rođena 2013. godine kada je napravljen prvi tim trenera, a 2017. godine su došli novi članovi i tim je reorganizovan. Od tada se u ovom udrženju ozbiljno bave uvođenjem terapije uz pomoć pasa za decu sa smetnjama u razvoju, ali i organizovanjem radionica u vrtićima sa decom tipičnog razvoja.

“Sama obuka, u zavisnosti od toga kakav je pas, traje negde oko godinu do dve dana, s tim što to nije ceo proces. Pre toga sve počinje kada pas treba da se odabere u leglu. Znači, od toga kakav je karakter, da li je temperamentan ili nije. Nakon toga je jako bitan deo socijalizacija. Znači nekih godinu dana dok pas ne dođe do godinu, godinu i po, mora da prođe jako ozbiljnu socijalizaciju. I to je, ja mislim, jedan od najiscrpljivijih delova cele te obuke. Nakon toga se prolaze određeni testovi koje rade psiholozi za pse, odnosno bihejvioristi”, rekao je Svetozar Stevin, trener za pse.

Na osnovu dobijenih rezultata, kaže Stevin, odlučuje se u koju svrhu će pas biti korišćen, kao pas vodič, pas pomagač ili terapeutski pas.

Lara je stara četiri i po godine, a sa tri meseca je već krenula u obuku i socijalizaciju. Sa svega šest meseci uvedena je u prostoriju s decom koja su imala smetnje u razvoju i adaptirala se na njih, kaže njen trener.

“Ukoliko pričamo o deci tipičnog razvoja i radionicama koje radimo u vrtićima u Novom Sadu ima naravno uvek i dece koja se plaše, ali to su u suštini strahovi koji nisu iz njihovog iskustva donešeni, odnosno stečeni, nego su prosto stečeni na osnovu mišljenja roditelja ili tako nekoga ko je u njihovoj okolini i, jednostavno, najbitniji je taj neki pristup da deca nemaju odmah na prvi pogled zapažanje da je pas opasan ili tako nešto. Nego, prosto, pas mora da bude miran, da leži pored nas i da sve krene iz neke priče kako bi se deca i opustila i naučila šta smeju i šta ne smeju da rade sa psima, kako da im prilaze”, naveo je Stevin.

Prema njegovim saznanjima, Lara je jedini terapeutski pas u Srbiji, a trenutno obučavaju i prvog psa pomagača koji će biti uključen u život jedne devojčice koja ima autizam.

Period koji je potreban za privikavanje na terapeutskog psa varira od slučaja do slučaja.

“Kada se radi sa decom koja imaju smetnje u razvoju to je prosto diskutabilna stvar iz prostog razloga što je svako dete posebno i naravno problemi koje deca imaju su svaki različit na svoj način i sam pristup terapiji i detetu mora da bude adekvatan. Što znači da mi, ceo tim koji radi sa mnom i sa Larom, to su psiholozi, defektolozi, imamo i veterinare, oni su prosto uključeni u sve. Pre nego što Lara uđe u terapiju i pre nego što krene sve to mora da se odrade ozbiljna ispitivanja”, kazao je Stevin.

Nakon izvesnog vremena provedenog s Larom, deca se opuste, prilaze da je dodirnu za noge, šape, uši. Nakon više od godinu dana radionica i obilazaka vrtića, istkustva su pokazala da roditelji i vaspitači žele ponovna druženja dece s Larom.

Stevin dodaje da treba još da se radi na podizanju svesti ljudi o dobrobitima rada s ovakvim psima, ali i da cela ova oblast treba da bude i zakonski regulisana u našoj zemlji.