Previsoka minimalna naknada

Presuda Privrednog apelacionnog suda u Beogradu u čijem obrazloženju stoji da je TV Kanal 9 svoju obavezu OFPS-u ispunio plaćajući naknadu u iznosa procenta od prihoda i da nije dužan da plati razliku između naknade koja je obračunata primenom minimalne naknade i naknade koja je obračunata u iznosu od procenta od prihoda, važna je ne samo za Kanal 9, nego i na sve lokalne i regionalne emitere u Srbiji, smatra Sejdinović.

“Radi se o tome da su organizacije koje štite autoeska prava u Srbiji i ne samo one, nego i druge organizacije koje pružaju određene usluge lokalnim i regionalnim emiterima uz pomoć promene zakona i uz pomoć podzakonskih akata odredile visine naknada koje televizijske i radijske stanice plaćaju i koje su, prema mišljenju vaše direktorke, ali i prema mišljenju medijskih eksperata, izuzetno visoke. One su toliko velike da je zbog njih ugrožena celokupna scena lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji i zbog toga je veliki broj njih prestao da radi, iz prostog razloga što ne mogu da plaćaju te tantijeme”, naveo je Sejdinović.

Ta sudska presuda, kazao je on, mogla bi povratno da deluje i na zakonodavce kako bi ova oblast bila mnogo bolje uređena i usklađena sa realnošću.

“Vaša direktorka Maja Pavlović je na taj problem skenula pažnju tokom prošle i pretpršle godine veoma dugotrajnim i po život opasnim štrajkovima glađu i uspela je, kako bih rekao, reflektore javnosti da na taj problem usmeri i uspela je, na neki način, da tim svojim aktivizmom dođe i do premijerke, kasnije i do predsednika Srbije i da ukaže na taj problem”, podsetio je on.

Presuda koju je u korist Kanala 9 doneo Privredni apelacioni sud u Beogradu, istakao je Sejdinović, jeste dobra zato što će ona ponukati i druge regionalne i lokalne emitere da svoje pravo zaštite na sličan način.

“Mislim da je ovo jedan sudski presedan, mada kod nas ne važi to presedentno pravo, ali ipak jedan presedan koji može da dovede do normalizacije medijske scene u smislu da te organizacije zaista naplaćuju one naknade koje su u skladu sa mogućnostima lokalnih i regionalnih televizija. Da vam pojednostavim, to je isto kao kada bi recimo, od prosečne plate, koja je, hajde da kažemo 40 i nešto hiljada, morali plaćati dvadeset i nešto hiljada struju”, rekao je Sejdinović.

Uključujući ovaj, OFPS je protiv Kanala 9 pokrenuo sedam postupaka, od kojih tri nisu rešena u korist Kanala 9, dok su tri još pred sudom, a takođe se čeka na ishod još jednog postupka koji je pokrenuo SOKOJ.