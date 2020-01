Prevencija infekcije HPV virusom

HPV infekcija je polno prenosiva bolest koju izaziva humani papiloma virus – HPV. Stručnjaci preporučuju da žene urade skrining jednom u tri godine kako bi se utvdrilo da li imaju infekciju i povećale šanse za rano otkrivanje, kao i lečenje ove bolesti.

“Molimo i apelujemo na sve žene koje nisu duže od tri godine bile da se jave, jer je to zaista velika šansa da kažem da se na jedan potpuno jednostavan, bezbolan, brz način otkrije da li postoje početne promene na grliću. Zašto je to značajno? Pa, pre svega zato što bilo koja dizplazična promena, pa čak i početni oblik karcinoma ne daju nikakve simpotome. A to prođu godine. Potrebno je pet-deset godina da iz jedne displazije, iz jedne početne promene epitela na grliću do nastanka karcinoma”, rekla je Dr Ljiljana Stanišić, ginekolog.

Tegobe uzrokovane ovom infekcijom nisu odmah primetne, naglasila je doktorka Stanišić.

“Dakle, tek kada se zaista pojavi ozbiljno oboljenje, odnosno ozbiljan problem kada karcinom probije bazalnu membranu mogu da se pojave bol, sukrvica između menstrualnih ciklusa, krvarenje nakon polnog odnosa, bolovi u maloj karlici, bol u krstima, čak i bolovi koji se šire ka nogama do veoma profuzivnih i obilnih krvarenja”, dodala je dr Stanišić.

Vakcinisanje je, smatra dr Stanišić, dobra mera zaštite protiv HPV infekcije.

“Neke zapadne zemlje, visokorazvijene su došle nakon decenijskog skrining organizovanja programa, kao i nakon uvođenja vakcinacije došle su dotle da nema, faktički su iskorenile ovu bolest. S druge strane, pošto koda nas još uvek postoji mala svest o tome da treba da se vakcinišu mladi oba pola, preporuke su ministarstva i uopšte u svetu se tako radi. Dakle, i dečaci i devojčice je potrebno vakcinisati”, objašnjava doktorka.

Prema njenim rečima, sa jedne strane vakcina nije obavezna u Srbiji, a sa druge strane ženama je prepušteno da same odluče da li će se pojaviti na pregledu. Ona je dodala i to da su pojava HPV infekcije, a sledstveno i karcinoma grlića materice, u proporcionalnoj vezi sa seksualnim obrascima ponašanja, odnosno ranim stupanjem u polne odnose, većim brojem partnera tokom života, kao i nekorišćenjem zaštite.