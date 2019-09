Pregovori za barem 10 odsto veći minimalac

Povećanje minimalne cene rada biće bar 10 odsto, izjavio je ministar finansija na okruglom stolu o povećanju minimalne cene rada, a država će, kako je naveo, u većoj meri ispuniti zahteve zaposlenih, odnosno sindikata, nego poslodavaca.

“Zato što bih voleo da rezultat našeg razgovora danas i razgovora koje ćemo imati u godinama koje dolaze uopšte ne bude minimalna cena rada, da ne pričamo o minimalnoj ceni rada. Da ne bude to najvažnija stvar koja se dešava u godini nego da pokušamo svi zajedno da napravimo jedan ambijent koji će biti konkurentan, koji će biti pozitivan i koji će dovesti do toga da sami poslodavci podižu plate, da mi svi ulažemo u sebe, u svoje obrazovanje i da na takav način podignemo kvalitet života građana Srbije”, rekao je Siniša Mali, ministar finansija.

Ministar rada Zoran Đorđević naveo je da bi minimalna cena rada trebalo da se poveća, ali u realnim okvirima, te da nije realno da se ona poveća na 38.000 dinara.

“Imamo već nagoveštaj da će se desiti neke turbulencije u Evropskoj Uniji koja, svakako, kao naš najveći spoljno trgovinski faktor će uticati na bruto domaći proizvod u našoj zemlji. Da treba da odvojimo pare ne samo za povećanje minimalca, već i za povećanje penzija i plata, da treba da odvojimo i pare za infrastrukturu i za infrastrukturne radove, a to će biti zamajac nama da u sledećoj godini možemo da očekujemo i veći bruto domaći proizvod”, kazao je Đorđević.

Savez samostalnih sindikata Srbije je, prema rečima njegovog predsednika Ljubisava Orbovića, zadovoljan time što je za tri godine rast minimalne zarade iznosio devet odsto svake godine, ali ne i njenom ukupnom visinom. U Srbiji je, kako je rekao, od 2008. do 2018. ona porasla u iznosu od 100 evra.

“U prethodne tri godine smo imali 28,6 odsto povećanje minimalne zarade i to je, ako gledamo u procentima vrlo zadovoljavajuće. Znači svake godine smo imali povećanje od 9 posto. Ali, s druge strane, ako gledamo kolika je minimalna zarada, onda to zadovoljstvo već ne može više da postoji, jer je ona relativno mala. U Evropi samo dve zemlje imaju manju minimalnu zaradu od nas, a to su Albanija i Bugarska”, istakao je Orbović.

“Želim samo da dam četiri argumenta koja govore u prilog našem stavu. Inače, da je ovo sretnija zemlja, ja bih govorio u ime svog sindikata u marginama ono što se pominje između 6 i 10 posto, kada se vodi računa o ekonomskim parametrima koji utvrđuju minimalnu cenu rada, to je kretanje BDP-a, znamo koliko će biti ili neće biti, kakva je inflacija, šta je nepostojeći rast produktivnosti trenutno i kakva su kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti. Same te veličine ne daju više od 6 do 10 posto”, izjavio je Zoran Stojiljković ispred UGS Nezavisnost

Orbović je podsetio da je svrha minimalne zarade da se isplaćuje u preduzećima koja imaju problema sa poslovanjem, dok danas ona ima potpuno drugačiju ulogu, odnosno prima je 350.000 ljudi.

Fokus Unije poslodavaca Srbije je, kako je naveo njen predsednik Miloš Nenezić, na poboljšanju privrednog ambijenta u zemlji.

“Kada pričamo o tome da država kaže da treba da se nešto poveća u plati radnika, odnosno izdacima, najjedsnostavniji odgovor za poslodavca je da traži adekvatnu kompenzaciju iz budžeta. Međutim, Unija poslodavaca Srbije nije u takvom duhu razmišljala niti razmišlja. Mi jednostavno shvatamo da se budžet tek u poslednje vreme uravnotežio i da mi sad imamo jedan stabilan budžet koji nismo imali decenijama. I naravno da ne želimo to da narušimo”, rekao je Nenezić.

Stav poslodavaca je da se minimalna cena poveća za 5-6 odsto i da su to realne mogućnosti privrede, dok sindikati traže da se ona poveća za njamanje 20 odsto.

Očekuje se da će se na sednici Socijalno-ekonomskog saveta 10. septembra izaći sa konkretnom minimalnom cenom rada u 2020. godini.