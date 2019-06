Predstavljen Kulturni vodič za mlade

Vodič Kultura kroz Novi Sad je završni rezultat projekta čiji je cilj bio da mlade Novosađane aktivno uključi u promociju kulturne ponude grada.

Ovaj projekat su realizovale tri ustanove kulture iz Novog Sada – Galerija Matice srpske, Pozorište mladih i Arhiv Vojvodine, uz podršku Fondacije ,,Novi Sad 2021″ u okviru projekta Publika u fokusu.

“Kroz ovaj projekat smo želeli da, ne samo da podučimo mlade šta je to kultura, nego smo mi njih pitali šta je to kultura u našem gradu, šta je to što bi oni izdvojili, koje događaje, ličnosti, mesta itd. Kao rezultat imamo ovaj vodič koji će biti štampan i na srpskom i na engleskom, i da iz perspektive mladih ljudi sagledaju svoj grad”, rekao je Miroslava Žarkov, kustos GMS.

Sam projekat se, kako je rekla, odvijao u ove tri ustanove kroz niz različitih radionica, a promocija ovog vodiča biće upriličena u vidu dramske forme koju će izvesti mladi koji su učestvovali u projektu.

“Fondacija organizuje veliki broj projekata koji su posvećeni jačanju ustanova nevladinih sektora i radnika u kulturi. Projekat Publika u fokusu bio je usmeren zapravo na to da se nova publika dovede u ustanove kulture, da na neki način to ne bude publika koja redovno posećuje kulturne manifestacije, već da se otvore i za neke druge, marginalizovane grupe”, kazal aj e Jelena Jovanović iz Fondacije Novi Sad 2021.

U projektu je učestvovalo 16 učenika srednjih škola koji su kroz niz radionica otvorili dijalog o značaju kulture i istorije Novog Sada, ali i o njihovoj ulozi u predstavljanju istih, a bavljenjem ovim pitanjima, mladi su imali priliku da sami odluče o tome kakvu sliku o Novom Sadu žele da pošalju vršnjacima koji dolaze u Novi Sad.

“Kroz ovakve projekte i u saradnji sa institucijama kao što je Galerija Matice srpske, mi pokazujemo da mladi nisu neaktivni i da ima mnogo dobrih ideja. Mladi kroz projekat su pokazali šta sve mogu i mislim da je stvarno dobra prilika da iz ovoga mnogo naučimo, i mladi imaju prilike da se pripreme za ono što ih čeka posle škole”, navela je Dobrila Marković, ispred OPENS 2021.

Završnica projekta vodiča za mlade Kultura kroz Novi Sad, biće održana u petak, 21. juna na Trgu Slobode u Novom Sadu, gde će mladi predstaviti ovaj unikatan vodič izvedbom duhovite dramske forme inspirisane Novim Sadom.