Predizborno “Propitivanje”

VIDEO K9: U ponoć počinje predizborna ćutnja, na radost brojnih sugrađana, naročito onih koji su se poslednjih nedelja javaljali našoj redakciji, kako su rekli, uznemireni čestim telefonskim pozivima ili posetama stranačkih aktivista.

OFF: Da li ćete učestvovati na izborima i kome ćete dodeliti svoj glas, informacija su koje su stranački aktivisti na razne načine pokušavali da dobiju od građana, naravno uz agitovanje da svoj glas daju upravo njihovoj stranci ili koaliciji. Zakon, međutim, kaže da pozivi upućeni građanima kao i posete stranačkih ativista nisu dozvoljene bez predstavljanja u čije ime i zbog čega lice dolazi na vrata građana, a nije dozvoljneo čak ni tada, ukoliko se prethodno ne zatraži dozvola od vlasnika ili korisnika stana o spremnosti razgovora sa aktivistima.

Izjava: Vladimir Horovic, advokat

OFF: Horovic naglašava da se volja građana iskazuje na izborima, u izbornom procesu, a ne van izbora i izbornog sistema i procesa koji je vrlo jasno obeležen, označen i propisan, tako da aktivisti nikako nemaju pravo da postavljaju građanima svoje „omiljeno“ pitanje „za koga ćete glasati na izborima“. Takođe, na sam dan glasanja aktivisti stranaka nemaju pravo da putem telefona postavljaju pitanja da li su i hoće li izaći na izbore, ili za koga su glasali, čak ni sopstvenim članovima.

Izjava: Vladimir Horovic, advokat

OFF: Predstavnici stranaka mogu ići nasumice od vrata do vrata i tako identifikovati svoje sagovornike ili da do podataka građana dođu putem spiska stanara ili telefonskih imenika, jer su to javni podaci u koje svako može imati uvid. Nedozvoljeno je pribavljanje podataka o građanima iz bilo koje organizacije ili institucije koja po službenoj dužnosti pohranjuje i čuva te podatke. Bitno je naglasiti da svaki građanin ima pravo da traži od onih koji ga pozivaju ili posećuju odgovor – odakle i po kom osnovu aktivisti imaju njegove podatke.

Izjava: Vladimir Horovic, advokat

OFF: Način na koji građanin može da se zaštiti od ovakve predizborne propagande, napominje Horovic, jeste da odbije bilo kakav razgovor sa stranačkim aktivistima, kao i da proveri kod Zaštitnika građana n akoji način su stranke došle do njegovih podataka.