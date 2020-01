Predavanja o religiji i nauci do utorka na SPENS-u

Zašto neki ljudi veruju u Boga i Jevanđelje, a neki ne, kao i odnos između religije i nauke, biće neke od tema o kojima će biti reči na predavanjima koje na SPENSU organizuje Hrišćanska adventistička crkva.

“Mislim da je prosto čista logika i čist razum verovanje u Boga i da prosto nešto postoji odakle smo potekli. Ta čista logika i zdrav, čist razum. Pre svega, prosto naučnici koji su ateisti potpuno isljučuju boga. Prosto, na taj neki filozofski način ga potpuno isključuju. I pored toga oni i dalje ne mogu da objasne stvaranje, od čega je sve poteklo”, rekao je predavač Kliford Goldštajn.

Goldštajn je u Srbiju stigao iz Merilenda u Sjedinjenim Američkim državama gde je pisac i urednik u tamošnjoj Hrišćanskoj adventističkoj crkvi. Jedna od tema predavanja biće i postanak sveta o kojem nauka, smatra on, ne daje zadovoljavajuće dokaze.

“Postoje samo dve stvari kojima objašnjenje nije potrebno. Bog, koji je uvek postojao i on je oduvek bio ovde. Ali vidite oni to prosto isključuju i kažu da to nije moguće”, naveo je Goldštajn.

Kako je kazao, zbog same vere u Boga, ljudima je data blagodat, iako misle da je, zbog svojih grehova, ponekad ne zaslužuju.

“Vi možete da kažete ja prosto nisam dostojan toga i nisam dovoljno dobar za to. I u pravu ste, niste dovoljno dobri za to. Da smo dovoljno dobri, da smo prosto dostojni toga ne bi nam prosto bila potrebna ta blagodat”, istakao je on.

Iako je, kako je objasnio, ranije bio ateista, sretan je da je prihvatio veru u boga, jer je to u potpunosti promenilo njegov život. Goldštajn će na na predavanjima preneti svoja iskustva o tome kako mu je vera pomogla u životu, a zainteresovani mogu i čuju njegova predavanja od 18 časova na SPENS-u sve do utorka 4. februara.