Praznično radno vreme dežurnih službi

JGSP

Autobusi Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća od 26., do 29. aprila, izuzev u subotu, saobraćaće po redu vožnje za nedelju. Tim danima neće saobraćati ni linija 5N. Prodajna mesta JGSP-a 26. i 29. aprila radiće od 6 do 20 časova u Šafarikovoj ulici i na Železničkoj stanici, od 8 do 15 časova na Futoškoj pijaci i od 6 do 13 časova na Limanskoj)

PARKING SERVIS

U vreme Uskršnjih praznika, JP Parking servis neće naplaćivati parkiranje u gradu. NS Bike sistem će raditi nesmetano, a novi korisnici moći će da se registruju nakon praznika.

POŠTE

Od petka 26. do ponedeljka 29. aprila, izuzev u nedelju kada neće raditi, dežuraće sledeće pošte:

Od 8 do 20,30 časova dežuraće pošta na Temerinskom putu 50

Od 7 do 20 časova dežuraće pošte u objektima “Univerexporta”, u ulicama Teodora Mandića 23, Futoški put 93/c, Balzakova 59, Dr Svetislava Kasapinovića 10-14, Branka Ćopića 66, Bajči Žilinskog 4, Vojvode Putnika 79 u Sremskoj Kamenici, Partizanska 54 u Rumenki, Moše Pijade 102 u Kaću, Rada Kondića 44 u Futogu.

JKP NOVOSADSKA TOPLANA

Od 26. do 29. aprila, šalteri JKP Novosadske toplane biće zatvoreni, a sve hitne slučajeve, građani mogu prijaviti na dežurne telefone Službe reklamacije 021/ 423712, 021 420853 ili pozivom na besplatni broj 0800 100021 od 6 do 22 časa.

U slučaju curenja na kućnoj instalaciji, potrebno je pozvati broj telefona 4881-105, koji je, zbog hitnosti intervencije, korisnicima 24 sata na raspolaganju isključivo za tu vrstu prijave.