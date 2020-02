Pravo učešća na zboru građana

Nedostatak parking prostora je hronični problem ne samo u Novom Sadu, koji gradske vlasti pokušavaju da reše, između ostalog i izgradnjom naplativih garaža koje bi bila data koncesionarima na korišćenje.

Plan da se ove garaže grade na javnim blokovskim površinama u Novom naselju nije se dopao grupi sugrađana koji su svoje argumente želeli da obrazlože na zboru građana u svojoj mesnoj zajednici, kako bi problem bio rešen krz nadležne institucije.

“Mi smo protiv toga naravno zato što će se te koncesione garaže plaćati, a smatramo da smo prilikom kupovine stanova platili deo za komunalno uređenje javnih blokovskih površina čime su bila obezbeđena sredstva za uređenje tih javnih blokovskih površina. Prema tome, već smo jednom platili. Zašto bismo ponovo plaćali da imamo negde da se parkiramo? Pri tom bi to betoniranje potpuno uništilo i ono malo zelenila što je preostalo, mesto gde se naša deca igraju”, rekla je Marija Prijić Sladić, sugrađanka.

Ni nakon više zahteva, međutim, skup u mesnoj zajednici nije sazvan. Naša sagovornica smatra da planirane garaže ionako ne bi obezbedile dovoljan broj parking mesta.

“Ako vi pretpostavite da će u ovom bloku biti recimo 70 parking mesta, a biće 250 stanova gde će ostali ljudi da se parkiraju? Kako ćemo doći do tih parking mesta? Sve je to dosta upitno i prosto smo želeli da razgovaramo o tome na jednoj javnoj raspravi gde bismo… I zato smo sazvali zbor građana, inicirali smo sazivanje zbora građana u mesnoj zajednici, da bi svako od komšija mogao da dođe i da kaže svoje mišljenje”, izjavila je Prijić Sladić.

Ona je istakla da bi zbor građana omogućio razmenu mišljenja i stavova gde bi se videlo čije mišljenje preovladava, a sazivanje zborova građana u mesnim zajednicama je pravo koje građani imaju po zakonu.

“Interesantno je da taj zvaničan zaključak sa zbora mesne zajednice nije obavezujući. Nema nikakvu zakonsku snagu, ali on negde ostaje zapisan. On je zvaničan i on je javan. I zato smo mi insistirali i insistiramo dalje na zboru građana. Prošlo je 30 dana. Mi smo se rukovodili isključivo Statutom mesne zajednice gde je rok za sazivanje mesne zajednice 30 dana, da je obavezno da on bude sazvan. A, ako to ne bude urađeno, da to uradi predsednik Skupštine grada ili neko lice koje on ovlasti”, kazala je Prijić Sladić.

Pošto zbor nije bio sazvan, kazala je Sladić, građani su se obratili Upravi za opšte poslove u čijoj nadležnosti su mesne zajednice, kao i inspekcijskom nadzoru zaduženom za rad mesne zajednice i predsedniku Skupštine grada. Ona je dodala i to da će sačekati odgovore od nadležnih te se nada da će zakonom predviđena procedura biti ispoštovana.